#PASSAGES : Soirée harpe et chant avec Nolwenn Arzel MANOLI Musée et Jardin de Sculptures, 8 août 2019 17:00, La Richardais. Jeudi 8 août 2019, 17h00 Sur place Sur réservation, 6€ / participant https://forms.gle/Wiu4yAvHVivhxFjw5, museemanoli@manoli.org, 0223187279 Jeudi 8 août entre 17h et 19h, soirée harpe et chant au Musée et Jardin de Sculptures MANOLI. Jeudi 8 août entre 17h et 19h, soirée harpe et chant au Musée et Jardin de Sculptures MANOLI. Nolwenn ARZEL égrainera les notes aériennes et cristallines de sa harpe dans un répertoire sensible et poétique. Inscrivez-vous en ligne ! https://forms.gle/Wiu4yAvHVivhxFjw5 Le Musée Manoli, initié dès 2001 par la famille du sculpteur (1927-2001) est devenu Musée départemental en 2017. À deux pas des bords de Rance, il présente plusieurs centaines d’œuvres dans huit salles réparties dans un jardin intime, comme une invitation à méditer… Manoli s’est intéressé aux matériaux de récupération mais aussi au granit, à la faïence et au métal dont il a bousculé les normes afin d’en faire jaillir personnages, animaux et œuvres abstraites. MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS 35780 La Richardais La Roncière Ille-et-Vilaine jeudi 8 août 2019 – 17h00 à 19h00

