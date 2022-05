Musée gratuit MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Musée gratuit MANOLI Musée et Jardin de Sculptures, 1 septembre 2019 14:00, La Richardais. Dimanche 1 septembre 2019, 14h00 Sur place Entrée libre et gratuite – premier dimanche du mois de septembre http://www.manoli.org, museemanoli@manoli.org, 02 23 18 72 79 Dans le cadre du premier dimanche du mois, l’entrée au Musée et Jardin de Sculptures MANOLI sera libre et gratuite le dimanche 1er septembre de 14h à 18h. Dans le cadre du premier dimanche du mois, l’entrée au Musée et Jardin de Sculptures MANOLI sera libre et gratuite le dimanche 1er septembre de 14h à 18h. La Musée MANOLI, initié dès 2001 par la famille du sculpteur (1927-2001) est devenu Musée départemental en 2017. À deux pas des bords de Rance, il présente plusieurs centaines d’oeuvres dans huit salles réparties dans un jardin intime, comme une invitation à méditer… et où plane toujours la présence de l’artiste. MANOLI s’est intéressé non seulement aux matériaux de récupération mais aussi au granit, à la faïence et au métal, dont il a bousculé les normes afin d’en faire jaillir personnages, animaux et œuvres abstraites. MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS 35780 La Richardais La Roncière Ille-et-Vilaine dimanche 1er septembre 2019 – 14h00 à 18h00

