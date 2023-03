Lecture du Ciel avec ASTROFLEET MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Lecture du Ciel avec ASTROFLEET MANOLI Musée et Jardin de Sculptures, 13 mai 2023 18:00, La Richardais. Rencontre avec ASTROFLEET vulgarisation scientifique sur le COSMOS et sur la manière de réaliser les photographies du ciel. Animation d’un Quizz sur l’astronomie ! Samedi 13 mai, 18h00 1

http://www.manoli.org Rencontre avec ASTROFLEET vulgarisation scientifique sur le COSMOS et sur la manière de réaliser les photographies du ciel.

Animation d’un Quizz sur l’astronomie ! Entrée libre et gratuite de 18h30 à 23h – Ouvert à tous MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS La Roncière La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Rencontre avec ASTROFLEET vulgarisation scientifique sur le COSMOS et sur la manière de réaliser les photographies du ciel.

Animation d’un Quizz sur l’astronomie ! Entrée libre et gratuite de 18h30 à 23h – Ouvert à tous

Détails Heure : 18:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu MANOLI Musée et Jardin de Sculptures Adresse 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS Ville La Richardais Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais

MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la richardais/

Lecture du Ciel avec ASTROFLEET MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 2023-05-13 was last modified: by Lecture du Ciel avec ASTROFLEET MANOLI Musée et Jardin de Sculptures MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 13 mai 2023 18:00 MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais

La Richardais Ille-et-Vilaine