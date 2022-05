Journées Européennes du Patrimoine au Musée MANOLI MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Journées Européennes du Patrimoine au Musée MANOLI MANOLI Musée et Jardin de Sculptures, 21 septembre 2019 11:00, La Richardais

Entrée libre et gratuite – Journées Européennes du Patrimoine

Les samedi 21 et dimanche 22 septembre, l'entrée au Musée et jardin de sculptures MANOLI sera libre et gratuite de 11h à 19h dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Entre 14h et 18h (plusieurs sessions musicales) : Pierre-Yves Prothais « EAU FIL DE LA SÈVE» – Percussions boisées, aquatiques & végétaux sonores.

Privilégiant l'acoustique en milieu naturel, Pierre-Yves Prothais percussionniste cultivateur de matières sonnantes naturelles, s'inspire du lieu et des sons environnants. À partir de sons boisés, tambours & xylophones, de sonorités végétales, tiges & graines, d'objets aquatiques, du son minéral, pierre & terre cuite, Pierre-Yves réalise une musique fleuve, fruit de ses créations et improvisations autour du rythme, des débits et des ondes sonores.

À découvrir en famille tout au long de l'après-midi – Entrée libre et gratuite

MANOLI Musée et Jardin de Sculptures
9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS
35780 La Richardais La Roncière Ille-et-Vilaine

dimanche 22 septembre 2019 – 11h00 à 19h00

Heure : 11:00 - 19:00
Lieu MANOLI Musée et Jardin de Sculptures
Adresse 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS
Ville La Richardais

