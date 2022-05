Journées européennes du Patrimoine MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Journées européennes du Patrimoine MANOLI Musée et Jardin de Sculptures, 19 septembre 2020 09:30, La Richardais. 19 et 20 septembre 2020 Sur place SUR RÉSERVATION – Gratuit http://www.manoli.org/, 02 23 18 72 79, 06 82 48 30 08 Entre amis ou en famille, réservez un moment privilégié pour découvrir le travail et les sources d’inspiration de MANOLI. Visites libres, accompagnée et / ou ateliers créatifs à partager ! {RÉSERVATION OBLIGATOIRE}

Le Musée est ouvert en continu de 09h30 à 18h30 et accueille de petits groupes, sur plusieurs créneaux horaires de 1h30. Au programme: Pour les ADULTES: Une médiatrice vous présentera dans une large introduction le sculpteur, ses techniques de création et les grandes thématiques de son travail. La visite des bâtiments et du jardin continuera librement. Pour les FAMILLES: Un atelier de modelage en argile autour du bestiaire est proposé. Toutes les créations seront emportées à la maison !

> Dès 4 ans (les enfants devront être accompagnés par un adulte, également munis d’un billet Atelier).

> Les enfants de + de 6 ans pourront être inscrits seuls. Visite du musée à l'issue de l'atelier

