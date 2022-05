Exposition Marine Bouilloud 24 sept. – 30 nov. 2020 MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Exposition Marine Bouilloud 24 sept. – 30 nov. 2020 MANOLI Musée et Jardin de Sculptures, 24 septembre 2020 14:00, La Richardais. 24 septembre – 29 novembre 2020 Sur place 5€ (tarif plein) / 3,50€ (tarif réduit sous conditions) http://www.manoli.org, museemanoli@manoli.org, 02.23.18.72.79 En lien avec la thématique du mouvement chez MANOLI, Marine Bouilloud – artiste rennaise – présente deux installations de peinture optique, dont un ensemble de fragments peints réalisé pour le Musée. Peinture optique et modulaire DANS LA CONTINUITÉ DE L’EXPOSITION “MOUVEMENTS”, MARINE BOUILLOUD, ARTISTE RENNAISE, PRÉSENTE UNE PEINTURE MODULAIRE ET OPTIQUE DE GRAND FORMAT IMAGINÉE POUR LE MUSÉE MANOLI. Réalisée à plusieurs mains lors d’ateliers ouverts à tous cet Eté, la peinture joue à la fois sur la planéité et l’illusion de profondeur, invitant l’œil et le cerveau à composer, décomposer, recomposer l’ensemble perçu. L’installation picturale “Mysterious Light”, conçue lors d’une résidence au Centre d’art contemporain de Pontmain en 2013 et acquise pour le Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-et-Vilaine en 2017, est également exposée. MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS 35780 La Richardais La Roncière Ille-et-Vilaine jeudi 24 septembre 2020 – 14h00 à 18h00

