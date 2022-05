Exposition des lauréats du concours photo MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Du 28 septembre au 30 novembre, le Musée et Jardin de Sculptures MANOLI présente les photographies sélectionnées lors de son concours estival.

Tout au long de l'été, les visiteurs étaient invités à redécouvrir l'oeuvre de MANOLI à travers le cadre de l'appareil. Trois thèmes étaient proposés cette année : « Land Art », autour d'une composition naturelle, « Ne faire plus qu'un », illustrant le lien entre la figure humaine et la sculpture, et enfin « Cache-cache végétal ».

Le Musée MANOLI, initié dès 2001 par la famille du sculpteur (1927-2001) est devenu Musée départemental en 2017. À deux pas des bords de Rance, il présente plus d'une centaine d'oeuvres dans huit salles réparties dans un jardin intime, comme une invitation à méditer… et où plane toujours la présence de l'artiste.

MANOLI Musée et Jardin de Sculptures
9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS
35780 La Richardais La Roncière Ille-et-Vilaine

samedi 28 septembre 2019 – 14h00 à 18h00

