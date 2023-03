DIMANCHES GRATUITS MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

DIMANCHES GRATUITS MANOLI Musée et Jardin de Sculptures, 3 septembre 2023 14:00, La Richardais. Dans le cadre du 1er dimanche du mois hors saison, l’entrée au Musée est gratuite Dimanche 3 septembre, 14h00 1

http://www.manoli.org DIMANCHES GRATUITS A destination des jeunes publics : Lectures à Haute voix autour du Cosmos par l’Association Lire et Faire Lire – sur réservation Dans le cadre du 1er dimanche du mois hors saison, l’entrée au Musée est gratuite. Tout publics – sans réservation MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS La Roncière La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine DIMANCHES GRATUITS

—————— ### A destination des jeunes publics : Lectures à Haute voix autour du Cosmos par l’Association Lire et Faire Lire – sur réservation Dans le cadre du 1er dimanche du mois hors saison, l’entrée au Musée est gratuite. Tout publics – sans réservation

Détails Heure : 14:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu MANOLI Musée et Jardin de Sculptures Adresse 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS Ville La Richardais Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais

MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la richardais/

DIMANCHES GRATUITS MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 2023-09-03 was last modified: by DIMANCHES GRATUITS MANOLI Musée et Jardin de Sculptures MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 3 septembre 2023 14:00 MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais

La Richardais Ille-et-Vilaine