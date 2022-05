Conférence « Nature et Jardins » MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Conférence « Nature et Jardins » MANOLI Musée et Jardin de Sculptures, 20 août 2019 18:00, La Richardais. Mardi 20 août 2019, 18h00 Sur place Sur réservation. Gratuit pour les adhérents de l’association Conférence “Nature et Jardins”, Jean-Pierre LE DANTEC, mardi 20 août – 18h au Musée et jardin de sculptures MANOLI. Mardi 20 août – 18h au Musée et jardin de sculptures MANOLI. Le jardin, selon Michel Foucault, c’est « la plus petite parcelle du monde et puis c’est la totalité du monde », autrement dit une « sorte d’hétérotopie heureuse et universalisante ». A partir de ce point de départ sera présenté un bref panorama historique de l’art des jardins en Occident, mis en relation avec l’évolution des représentations de la nature dans notre civilisation depuis le Moyen Age. Ingénieur, architecte et historien, Jean-Pierre le Dantec (né en 1943) est professeur honoraire de l’ENS d’architecture de Paris-la-Villette qu’il a dirigée de 2000 à 2006 – ceci tout en animant la formation doctorale « Jardins, paysages, territoires », en intervenant à l’ENS de la nature et du paysage de Blois, en dirigeant l’équipe de recherche « Architecture, milieux, paysages » et en participant à divers grands projets urbains, dont celui du « Grand Paris ». Ecrivain, il a publié plus d’une vingtaine de livres, dont six romans. La conférence sera suivie d’une séance de signatures. Conférence organisée par les Amis du Musée-Jardin Manoli. Sur réservation. Gratuit pour les adhérents de l’association Inscrivez-vous en ligne ! https://forms.gle/k7Bpje3UpyPAveVp7 Plus d’informations : museemanoli@manoli.org 02 23 18 72 79 MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS 35780 La Richardais La Roncière Ille-et-Vilaine mardi 20 août 2019 – 18h00 à 20h00

