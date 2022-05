Ateliers – rencontre avec Marine Bouilloud MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ateliers – rencontre avec Marine Bouilloud MANOLI Musée et Jardin de Sculptures, 11 juillet 2020 10:00, La Richardais. 11 – 24 juillet 2020 Sur place Uniquement sur réservation – 11€/participant – 1 atelier au choix/participant https://forms.gle/6JKZucdvQ6tV4DKXA, museemanoli@manoli.org, 02.23.18.72.79 Exposez votre oeuvre collective avec l’artiste Marine BOUILLOUD. Participez à une journée d’échanges et de créations. Rencontre et ateliers CET ÉTÉ, RÉALISEZ UNE OEUVRE COLLECTIVE AVEC MARINE BOUILLOUD Dans la continuité de l’exposition “Mouvements” consacré à l’art cinétique, rencontre avec Marine Bouilloud et réalisation collective d’une peinture modulaire et optique de grand format. 36 supports de 40 x 40 cm sur carton entoilé réalisés durant les ateliers et par l’artiste composeront l’ensemble. Cette œuvre réalisée à plusieurs mains sera exposée au musée Manoli à l’automne.

La peinture jouera à la fois sur la planéité et l’illusion de profondeur, invitant l’œil et le cerveau à composer, décomposer, recomposer l’ensemble perçu. Les fragments pouvant être appréciés comme motifs autonomes ou constituants d’une forme globale pensée pour un mouvement circulaire.

À la fin de l’exposition, chaque participant.e pourra repartir avec le fragment qu’il ou elle aura réalisé. MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS 35780 La Richardais La Roncière Ille-et-Vilaine samedi 11 juillet 2020 – 10h00 à 18h00

jeudi 16 juillet 2020 – 10h00 à 18h00

mercredi 22 juillet 2020 – 10h00 à 18h00

vendredi 24 juillet 2020 – 10h00 à 18h00

