Les ateliers MERCREDI MANOLI sont des ateliers de création à destination des familles. Les thèmes changent à chaque séance, merci de regarder la programmation pour connaître la thématique de l’atelier et l’âge minimum pour pouvoir participer : Mercredi 15 mars : STOP MOTION, réalise un film d’animation avec la technique du stop motion – 1h30 – 6 ans révolus Mercredi 29 mars : SCULPTURE BONBON !, Réalisez une sculpture abstraite et en volume à l’aide de différents matériaux rigolos : bonbons, piques à brochettes, fils chenilles… entre 1h et 1h30 – 3 ans révolus Mercredi 12 avril : PAS BANAL L’ANIMAL, réalise ton animal préféré en argile – 1h30 – 4 ans révolus Age minimum : voir selon l’atelier – 6€/participant – sur inscription – MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS La Roncière La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine MERCREDI 15 MARS, MERCREDI 29 MARS ET MERCREDI 12 AVRIL À 10H

