http://www.manoli.org SAMEDI 25 MARS, VENDREDI 7 AVRIL, SAMEDI 6 MAI 2023 DE 14H À 17H

Un atelier d’écriture adulte sur le thème du cosmos

Des propositions de jeux et de scénarios d’écriture pour rentrer dans l’univers de l’artiste au milieu de ses œuvres. Des temps d’écriture et d’échanges dans un climat de bienveillance. Il n’exige ni études littéraires, ni talent d’écrivain, juste l’envie de jouer avec les mots !

De 14h à 15h l’atelier sera précédé d’une visite commentée du musée pour mieux connaître le sculpteur et la collection départementale. Public adulte – 11€/participant – Réservation obligatoire MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS La Roncière La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine SAMEDI 25 MARS, VENDREDI 7 AVRIL, SAMEDI 6 MAI 2023 DE 14H À 17H

