Ateliers créatifs au Musée MANOLI MANOLI Musée et Jardin de Sculptures, 8 juillet 2019 14:30, La Richardais. 8 juillet – 30 août 2019 Sur place 6€ / participant. Sur réservation https://forms.gle/yLPtgyTJMRcwy7P19, 0223187279, museemanoli@manoli.org Pendant les vacances, le Musée MANOLI propose des ateliers créatifs à partager en famille. Sur inscription – 6€ / participant. Tous les lundis, mercredis et vendredis du 8 juillet au 31 août Pendant les vacances scolaires, le Musée MANOLI propose des ateliers créatifs à partager en famille. Sur inscription – 6€ / participant. Vacances scolaires du 8 juillet au 31 août : tous les lundis, mercredis et vendredis. – “Danse Mobile Danse” : découverte des œuvres en mouvement dans la collection Manoli suivie de la création d’un mobile en bois. À partir de 6 ans / les lundis de 14h30 à 16h. – “Pas banal l’Animal !”. Autour du bestiaire de Manoli, modelage en argile de son animal préféré ! À partir de 4 ans accompagnés / les mercredis de 14h30 à 16h. – “Ma jolie carte postale”. Autour de l’exposition CAMBIUM, réalisation d’une carte postale avec des encres végétales… À partir de 5 ans / les vendredis de 14h30 à 16h. Inscrivez-vous en ligne ! https://forms.gle/yLPtgyTJMRcwy7P19 Le Musée Manoli, initié dès 2001 par la famille du sculpteur (1927-2001) est devenu Musée départemental en 2017. À deux pas des bords de Rance, il présente plusieurs centaines d’œuvres dans huit salles réparties dans un jardin intime, comme une invitation à méditer… Manoli s’est intéressé aux matériaux de récupération mais aussi au granit, à la faïence et au métal dont il a bousculé les normes afin d’en faire jaillir personnages, animaux et œuvres abstraites. http://www.manoli.org museemanoli@manoli.org MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS 35780 La Richardais La Roncière Ille-et-Vilaine lundi 8 juillet 2019 – 14h30 à 16h00

