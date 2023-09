Atelier créatif à partager en famille «FAIS MOI FONDRE» MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

24 et 31 octobre
Expérimente la technique de la cire fondue projetée dans l'eau glacée pour créer des volumes aux formes uniques !

http://www.manoli.org FAIS MOI FONDRE à partir de 6 ans

FAIS MOI FONDRE à partir de 6 ans

Expérimente la technique de la cire fondue projetée dans l'eau glacée pour créer des volumes aux formes uniques !

> Mardi 24 oct de 10h à 11h30, Mardi 24 oct de 14h30 à 16h, Mardi 31 oct. de 10h à 11h30, Mardi 31 oct. dede 14h30 à 16h

MANOLI Musée et Jardin de Sculptures
9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS

