Atelier créatif à partager en famille «HAUT COMME 3 POMMES» MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais, 11 octobre 2023 10:00, La Richardais

Autour de la semaine du goût, découverte de la Pomme dans l'Art, de ces différentes variétés (formes, couleur et goût) avant d'en faire une reproduction en plâtre grâce à la technique du moulage. 11 – 25 octobre, les mercredis

http://www.manoli.org HAUT COMME 3 POMMES atelier ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans

HAUT COMME 3 POMMES atelier ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans

Autour de la semaine du goût, découverte de la Pomme dans l'Art, de ces différentes variétés (formes, couleur et goût) avant d'en faire une reproduction en plâtre grâce à la technique du moulage.

mercredi 11 oct. de 10h à 12h, mercredi 18 oct. de 10h à 12h, mercredi 25 oct. de 10h à 12h à Leroy Merlin Pleurtuit

MANOLI Musée et Jardin de Sculptures
9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS
La Roncière La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine

