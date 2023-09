Cet évènement est passé Atelier créatif à partager en famille «CHOUETTE LA CHOUETTE » MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais Atelier créatif à partager en famille «CHOUETTE LA CHOUETTE » MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais, 20 septembre 2023 10:00, La Richardais. Atelier créatif à partager en famille «CHOUETTE LA CHOUETTE » MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais 20 septembre – 3 novembre En 2 séances, modèle ta sculpture en argile puis fais-en l’empreinte pour créer un moule avant de réaliser le tirage en plâtre. 20 septembre – 3 novembre 1

http://www.manoli.org CHOUETTE LA CHOUETTE 5 + ( stage en 2 séance d’1h30 – 2X6€/participant)

En 2 séances, modèle ta sculpture en argile puis fais-en l’empreinte pour créer un moule avant de réaliser le tirage en plâtre. > mer. 20/09 10h + Mer. 27/09 10hà 11h30, lundi 23 oct. + vendredi 27 oct de 10h à 11h30, lundi 30 oct. + vendredi 3 nov. de 10h à 11h30 MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS La Roncière La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu MANOLI Musée et Jardin de Sculptures Adresse 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS Ville La Richardais Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais

MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la richardais/