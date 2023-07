Cet évènement est passé RENDEZ-VOUS AUX JARDINS MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais, 5 juin 2023 14:00, La Richardais

Prolongez votre visite à tarif réduit au Domaine de Montmarin situé à 5 minutes du Musée.

http://www.manoli.org RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Prolongez votre visite à tarif réduit au Domaine de Montmarin situé à 5 minutes du Musée. Malouinière et Jardins classés M.H. et « Jardins remarquables ». Jardins à la Française et jardins romantiques dominant l’estuaire de la Rance et y descendant par 4 plans de terrasses successifs. Chantier naval au XVIIIème, c’est au Montmarin que certains bateaux de Bougainville furent armés. Dans le « Pavillon », dernier survivant des bâtiments du chantier naval, vous découvrirez la maquette le représentant du temps de sa grandeur.

L’entrée plein tarif au Musée MANOLI vous offre une réduction de 10% sur l’entrée du Domaine de Montmarin ! DATES :

Première semaine de juin de 14h à 18h

MANOLI Musée et Jardin de Sculptures
9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS
La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine

