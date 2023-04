Atelier créatif « SCULPTURE BONBON » MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Atelier créatif « SCULPTURE BONBON » MANOLI Musée et Jardin de Sculptures, 3 mai 2023 14:30, La Richardais. À partir de bonbons et de matériaux aux formes variées, réalise une sculpture unique – Un moment à partager avec toute la famille ! Mercredi 3 mai, 14h30 1

http://www.manoli.org BONBON SCULPTURE / 3 ANS ET + À partir de bonbons et de matériaux aux formes variées, réalise une sculpture unique – Un moment à partager avec toute la famille ! RÉSERVATION :

Sur inscription – 6€/participant – merci de respecter les limites d’âge En dessous de 6 ans, un adulte participe également à l’atelier pour partager un moment de création (réserver 2 BILLETS) A 6 ans et +, les enfants peuvent rester seuls à l’atelier (réserver 1 BILLET). DATES : Les jeudis 20 et 27 avril de 14h30 à 16h Les vendredis 21 et 28 avril de 10h à 11h30

Mercredi 3 mai de 14h30 à 16h MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS La Roncière La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine

