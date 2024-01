Avant-première – Immersion Skateboard Népal Rue des Villes Billy La Richardais, dimanche 28 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 17:30:00

fin : 2024-01-28

Perchés au sommet des géants du monde, Basile Danet et Simon Pare ont partagé leur passion et les valeurs du skateboard au sein d’écoles népalaises et de lieux de culte.

Collecte d’équipements de skate en partenariat avec Zephyr Skate Shop

Rue des Villes Billy Emeraude Cinéma

La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@emeraude-cinema.fr



