« L’Art Ribote » Exposition de Créateurs La Ribote Plévenon, 28 décembre 2023, Plévenon.

Plévenon Côtes-d’Armor

Début : 2023-12-28 12:00:00

fin : 2023-12-31 18:00:00

Venez découvrir autour d’un thé, un vin chaud, des pâtisseries, une planche apéro ou du bar à huitres des créations originales proposées par des artistes locaux : bijoux en paille de seigle et décoration, travail sur bois, photos natures et paysage autour des caps, archéo graphisme, poterie, bijoux en résine et pâte polymère, gravure sur bois et porte-clés en nœud marin.

La Ribote

Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne



