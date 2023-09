trial 4×4 la Rialle Saint-Bonnet-le-Froid, 30 septembre 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

Trial 4×4 sur le terrain de la Rialle (Malataverne entre Dunières et St Bonnet le Froid) – entrée gratuite. Sur place buffet et buvette..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

la Rialle

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



4×4 trial at La Rialle (Malataverne between Dunières and St Bonnet le Froid) – free entry. Buffet and refreshment bar on site.

Prueba 4×4 en La Rialle (Malataverne entre Dunières y St Bonnet le Froid) – entrada gratuita. Buffet y bar de refrescos in situ.

4×4-Trial auf dem Gelände von La Rialle (Malataverne zwischen Dunières und St Bonnet le Froid) – freier Eintritt. Vor Ort Buffet und Erfrischungsstände.

