La ri boue l’dingue Pontrieux, dimanche 21 avril 2024.

Tu veux passer une journée inoubliable ? Alors notre parcours d’obstacles est pour toi. Rires, sport, entraide et délire sont au programme. Un parcours avec des difficultés variables, en milieu rural et urbain, de 25 obstacles. Tu es un performeur, tu pourras donc ,si tu le peux, réitérer autant de tour que tu le souhaites. Avec des nouveautés cette année et des difficultés supplémentaires. Pas de chronomètre mais relever un défi personnel. Les déguisements sont recommandés pour plus de fun. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 14:30:00

Rue de Traou Mélédern

Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

