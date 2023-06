COCOBAMBOO à LA RHUMERIE La Rhumerie Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris COCOBAMBOO à LA RHUMERIE La Rhumerie Paris, 21 juin 2023, Paris. COCOBAMBOO à LA RHUMERIE Mercredi 21 juin, 20h00 La Rhumerie La compagnie Cocobamboo enchantera votre soirée aux sons des tropiques avec sa musique caribéenne…

La Rhumerie vous présente cette année la compagnie Cocobamboo, dirigée par Philippe Lossen, depuis près de 20 ans, elle représente l’univers musical des tropiques.

Les différents artistes enchanteront vos oreilles aux rythmes de la musique caribéenne, française, anglaise et espagnole.

Au programme: biguine, zouk, salsa, merengue, calypso, reggae… La Rhumerie 166 Boulevard Saint Germain 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00 ©LA RHUMERIE Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu La Rhumerie Adresse 166 Boulevard Saint Germain 75006 Paris Ville Paris Departement Paris Age max 99 Lieu Ville La Rhumerie Paris

La Rhumerie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

COCOBAMBOO à LA RHUMERIE La Rhumerie Paris 2023-06-21 was last modified: by COCOBAMBOO à LA RHUMERIE La Rhumerie Paris La Rhumerie Paris 21 juin 2023