Rhinau Bas-Rhin EUR L’association ‘vélo évasion’ vous invite à découvrir 2 circuits montagneux dans la Forêt Noire de 60km et 95km.

Repas sur réservation. Buvette sur place.

