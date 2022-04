La rhétorique de la haine Lycée Jules Supervieille, 13 avril 2022, Oloron-Sainte-Marie.

La rhétorique de la haine

Lycée Jules Supervieille, le mercredi 13 avril à 10:30

Cette conférence gesticulée et théâtralisée est construite autour d’un personnage fictif qui incarne les différentes postures qu’adoptent aujourd’hui les polémistes et les agitateurs qui diffusent des discours de haine sur les réseaux sociaux ou les chaînes d’information en continu. L’intervention de l’historien permet de mettre en évidence, preuves à l’appui, les points communs et les différences avec les discours de haine qui se sont succédé en France depuis le XIXe siècle. Le spectacle est suivi d’un débat avec le public au cours duquel on insiste, d’une part, sur l’importance de la rhétorique (entendue comme « l’art de convaincre ») des discours qui alimentent encore aujourd’hui les haines racistes et antisémites et, d’autre part, sur la difficulté d’y répondre uniquement par des arguments rationnels. Le spectacle alterne des jeux de rôle sous forme dialoguée, des lectures et projections de documents d’époque, des chansons populaires reprises en choeur, des saynettes clownesques et de marionnettes.

À partir de l’histoire du XIX siècle, la mise en évidence de la grammaire et de l’art de convaincre des polémistes pour diffuser des discours de haine jusqu’à aujourd’hui.

