le lundi 22 février à 14:30

Avec Martine Derrier et Gérard Noiriel coproduction collectif DAJA et Les Petits Ruisseaux Cette nouvelle conférence gesticulée et théâtralisée est centrée sur les discours publics qui alimentent la haine de l’Autre. Elle met en scène un personnage imaginaire qui réussit à s’imposer comme un polémiste célèbre en développant un discours de haine focalisé sur un ennemi imaginaire. Le recours à la fiction permet de prendre du recul par rapport à l’actualité afin de focaliser l’attention du public sur les facteurs qui entrent en jeu dans la fabrication d’une croyance collective ; transformant ainsi une minorité en « problème » au détriment de toute argumentation rationnelle. Le spectacle est aussi une réflexion sur le métier d’historien et les problèmes auxquels il se heurte quand il veut combattre ces discours de haine en s’appuyant sur son savoir.

L’humour, la dérision, l’ironie sont mobilisés pour inciter le spectateur à réfléchir et à s’interroger sur lui-même. Le spectacle alterne des jeux de rôle sous forme dialoguée, des lectures et projections de documents d’époque, des chansons populaires, reprises en choeur. Le public est invité à participer et à animer le débat qui occupe la seconde partie de la soirée. Dates prévues en collèges, lycées, centres sociaux, médiathèques, MJC, espaces culturels.

entrée libre

Une conférence théâtralisée avec Gérard Noiriel pour analyser les discours de haine

2021-02-22T14:30:00 2021-02-22T15:00:00

