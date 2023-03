LA REZERVE CREATIVE / Atelier show-room Art mode déco La Rézerve créative Saint-Cybard Catégories d’Évènement: Charente

Saint-Cybard

LA REZERVE CREATIVE / Atelier show-room Art mode déco La Rézerve créative, 29 mars 2023, Saint-Cybard. LA REZERVE CREATIVE / Atelier show-room Art mode déco 29 mars – 2 avril La Rézerve créative La rézerve créative, atelier show room partagé autour de l’univers de l’art la mode et la déco vous ses portes dans le quartier l’houmeau d’Angoulême. Nous sommes 3 créatrices et nous vous invitons à découvrir notre travail et univers créatifs. Nous pourrons échanger et vous présenter nos métiers de styliste et modéliste couture. Notre atelier propose régulièrement des cours d’initiation aux arts-plastiques et à la couture que vous aurez l’occasion de découvrir. Je suis Aurélie Lassoutière créatrice de la marque Auré Li – mode x art

depuis une quinzaine d’année. J’ai régulièrement participé aux JEMA.

Et Il y a quelques mois je me suis associée à deux autres créatrices afin d’ouvrir un atelier show-room partagé à Angoulême. Au plaisir de vous accueillir!

Auréli.

Nadia « N style »

Nadia « N style »

Vanessa « histoire de métamorphoses »

2023-03-29T14:00:00+02:00 – 2023-03-29T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 atelier d’art arts peinture @aureli.creation

