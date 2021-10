La Revue Théâtre Astrée, 9 décembre 2021, Villeurbanne.

La Revue

Théâtre Astrée, le jeudi 9 décembre à 19:19

Forme semi-improvisée, _La Revue_ présente l’actualité du mois en une heure vingt : une vingtaine de sujets traités sous la forme d’une succession de saynètes plus ou moins burlesques. Une heure vingt pour naviguer entre l’actualité mondiale, nationale et locale, grâce à des articles issus de journaux les plus divers sur la diplomatie, l’économie, la politique, les sciences, les faits divers, le sport, la société – le tout rythmé par des transitions musicales. Quelques exemples : _La Minute Escalona_ : Fabien Escalona, docteur en science politique et journaliste à Médiapart, parle d’actualité. _La pêche aux infos_ : les comédien-ne-s doivent faire deviner par un mime une information tirée au sort par le public et dont ils n’avaient pas la connaissance en amont. _Mémo dico_ : petit atelier de désintoxication de la langue. « La Revue demande un travail minutieux sur l’actualité, que ce soit par les journaux télévisés ou par la presse écrite. Nous la décortiquons, nous l’étudions, nous en débattons. La sélection des sujets se fait selon différents critères. Nous les traitons avec minutie, en comparant les sources, pour trouver des angles d’attaques pertinents et variés. Nous souhaitons être un réel média d’information qui devienne une référence. » **compagnie La Grenade** Mise en scène : Lisa Robert avec Arthur Baratin, Soizic de la Chapelle, Anthony Liébault, Leila Mahi, Léa Marchand, Sterenn Séjourné et Pierre-Damien Traverso Assistanat à la mise en scène et Voix-off : Sébastien Mortamet Diffusion : Juliette Escalona Régie générale : Camille Davy Administration : Vincent Brut – Lo Bòl ! Comptoir du spectacle

Réservation conseillée. Tarifs : 12 € | 6 € | gratuit pour les étudiant.e.s et moins de 18 ans

Revue de presse théâtralisée en semi-impro, humoristique et parodique.

Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



