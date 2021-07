Paris Bistro Les Galopins, Paris La REVUE HEXEN lance la nouvelle publication d’Ivan de Monbrison ! Bistro Les Galopins, Paris Catégorie d’évènement: Paris

le dimanche 25 juillet à 18:00

Mi-soirée de lectures mi-Cabaret Hexen, nous vous invitons à une fugue poétique à partir de 18h30 au Bistro des Galopins, 66 Rue de Clichy, 75009 Paris. Métro Place de Clichy. Surprises, lectures, improvisations musicales, performances et expériences déroutantes seront au programme…. Nous espérons vous y retrouver dans la douce chaleur de l’été pour fêter cet événement !

Entrée libre

Rendez-vous le dimanche 25 juillet 2021 pour le lancement du livre La Reine morte d'Ivan de Monbrison. Bistro Les Galopins, 66, rue de Clichy Paris

2021-07-25T18:00:00 2021-07-25T21:30:00

