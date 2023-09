La Revue – Comédie musicale MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 13 octobre 2023 au samedi 14 octobre 2023 :

vendredi, samedi

de 19h30 à 21h00

.Tout public. Jusqu’à 10 ans. payant Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Venez découvrir et redécouvrir les scènes les plus iconiques de comédies musicales avec la Dancing Through Life !

La Dancing Through Life est fière de présenter sa Revue 2023.

Avec une troupe de 25 artistes, metteurs et metteuses en scène et chorégraphes, nos passionnés·es ont concocté un show intense et plein de bonne humeur.

Au programme, des scènes issues des comédies musicales plus incroyables les unes que les autres : retrouvez les histoires issues de Starmania, Chicago, Moulin Rouge, Mean Girls, la Belle et la Bête, Six, Notre Dame de Paris, Wicked, Lalaland, Tick Tick Boom, Dear Evan Hansen ou encore Grease !

Ces numéros combinent des performances vocales extrêmes ainsi que de la danse de haute voltige : les ambiances et les styles très diverses seront là pour ravir les yeux de toutes et de tous.

Embarquez sans plus attendre dans l’aventure avec la DTL!

Distribution

Maxime Archambault, Sarah Baranes, Armel Chausse, Marianne Clary, Lucie Clemot, Gautier Creutzer, Marine De Backer, Tim Faverjon, Hugo Goasdoué, Claire Helaine, Martin Henin, Achille Huet, Julie Lecanu, Romane Lecuyer, Ambre Linard-Celma, Faustine Malatray, Taha Mansour, Lisa Mollo, Epi Péraud, Freddy Phung, Iona Serquin, Guillaume Villaret, Axel Vincent, Céline You

La Dancing Through Life est une association créée à Paris en septembre 2022 qui rassemble une vingtaine d’amateurs et d’amatrices passionnés·es de tous les arts issus de la comédie musicale.

Des danseurs·ses, des chanteurs·ses, des comédiens·nes, des musiciens·nes, des bricoleurs·ses, des costumiers·ères, des techniciens·nes, des metteurs·ses en scène, des chorégraphes, un seul mot d’ordre : toute forme de créativité est la bienvenue !

Chaque année, un nouveau spectacle est monté et présenté par leurs divers talents :

En juin 2023, iels ont présenté leur tout premier spectacle à la MPAA/Broussais lors de quatre représentations.

En octobre 2023, la troupe reprend du service en se produisant devant la MPAA/Saint-Germain pour 2 dates. Et, qui sait ce que cette nouvelle année leur réserve…

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris

