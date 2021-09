Genève Casino Théâtre Genève La Revue Casino Théâtre Genève Catégorie d’évènement: Genève

La Revue Casino Théâtre, 14 décembre 2021, Genève. La Revue

du mardi 14 décembre au vendredi 31 décembre à Casino Théâtre

La Revue genevoise 2021, produite par Frédéric Hohl/NEPSA, est LE Spectacle d’humour à Genève! La billetterie est ouverte à tous. Venez en famille, entre amis, avec votre entreprise. [www.larevue.ch](http://www.larevue.ch) du 14 octobre au 31 décembre

De CHF 45.- à CHF 150.-

La Revue genevoise Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T20:30:00 2021-12-14T22:00:00;2021-12-15T20:30:00 2021-12-15T22:00:00;2021-12-16T19:00:00 2021-12-16T20:30:00;2021-12-17T20:30:00 2021-12-17T22:00:00;2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T22:00:00;2021-12-19T16:00:00 2021-12-19T17:30:00;2021-12-21T20:30:00 2021-12-21T22:00:00;2021-12-22T20:30:00 2021-12-22T22:00:00;2021-12-23T19:00:00 2021-12-23T20:30:00;2021-12-24T20:30:00 2021-12-24T22:00:00;2021-12-25T20:30:00 2021-12-25T22:00:00;2021-12-26T16:00:00 2021-12-26T17:30:00;2021-12-28T20:30:00 2021-12-28T22:00:00;2021-12-29T20:30:00 2021-12-29T22:00:00;2021-12-30T19:00:00 2021-12-30T20:30:00;2021-12-31T20:30:00 2021-12-31T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Casino Théâtre Adresse Rue de Carouge 42, 1205 Genève Ville Genève lieuville Casino Théâtre Genève