Nantes Ciné-Théâtre Bonne Garde Loire-Atlantique, Nantes La Revue Bonne Garde… le sourire Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Revue Bonne Garde… le sourire Ciné-Théâtre Bonne Garde, 27 février 2022, Nantes. 2022-02-27

Horaire : 15:00

Gratuit : non Fauteuil : 28 € / Strapontin : 26 € BILLETTERIES :- en ligne sur www.revuebonnegarde.com/billetterie- à partir du 8 janvier 2022 : à l’accueil du Cinéma-Théâtre Bonne Garde (vendredis et samedis de 16h à 19h) La Revue Bonne Garde 2022 du 19 février au 27 mars 2022.La Revue Nantaise vous propose de revisiter l’année à travers un spectacle à l’esprit chansonnier, haut en couleur, rire, émotion et paillettes. Ciné-Théâtre Bonne Garde adresse1} Nantes Sud Nantes 44200 Nantes Sud 02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://www.revuebonnegarde.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Ciné-Théâtre Bonne Garde Adresse 20 Rue Frère Louis Ville Nantes lieuville Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes