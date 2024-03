LA REVOLUTION POSITIVE DU VAGIN FESTIVAL D’ETE – AUSHOPPING AVIGNON NORD Le Pontet, mardi 16 juillet 2024.

Elodie KV dans La Révolution positive du Vagin Le one-woman-show 100% inspiré de faits réels qui fait du bien !Dans sa Révolution positive du vagin , cette petite blonde sans filtre nous invite à rire et réfléchir sur la condition féminine, en nous faisant pénétrer, sans pudeur ni langue de bois, dans la vie d’une femme, d’une maman… et d’un vagin ! C’est cru, c’est vrai et c’est DRÔLE !Un cocktail hormono-vitaminé très optimiste, arrosé d’un zeste d’écologie et saupoudré de beaucoup d’amour, dans lequel vous ne trouverez aucune revendication ni colère, mais seulement qu’une IMMENSE joie de vivre.Sa plus grande satisfaction en sortant de scène ? Voir ces femmes et surtout ces hommes regonflés à bloc et prêts à mordre la vie à pleines dents !Un one woman show de & avec Elodie KV

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-07-16 à 21:30

FESTIVAL D’ETE – AUSHOPPING AVIGNON NORD AVENUE LOUIS BRAILLE 84130 Le Pontet 84