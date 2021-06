Sedan Maison du Gros Chien Ardennes, Sedan La Révolution française à Sedan Maison du Gros Chien Sedan Catégories d’évènement: Ardennes

Maison du Gros Chien, le samedi 10 juillet à 10:30

A quelques jours de la fête nationale, plongez dans la fièvre révolutionnaire, avec son lot d’exécutions capitales, de cérémonies patriotiques, de vandalisme et de bouleversements religieux. Rdv devant la Maison du Gros Chien, 1 rue du Ménil.

Réservation obligatoire.Tarifs : adultes 5,50 euros / – de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants 3,50 euros / gratuité pour les habitants de Sedan et les – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T10:30:00 2021-07-10T12:00:00

