La révolution féministe : rencontre avec Aurore Koechlin Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La révolution féministe : rencontre avec Aurore Koechlin Médiathèque Hélène Berr, 31 mai 2022, Paris. Le mardi 31 mai 2022

de 18h30 à 20h00

. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles

Aurore Koechlin viendra aborder les thématiques de son ouvrage “La révolution féministe” paru en 2019 aux éditions Amsterdam. Il sera question de la nouvelle et quatrième vague du féminisme contemporain, venue d’Amérique latine et portée par les combats contre les féminicides, mais aussi d’un court historique du mouvement féministe. Une conférence suivie d’échanges pour mieux comprendre le féminisme d’aujourd’hui et ses enjeux. Aurore Koechlin est militante féministe et docteure en sociologie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, son travail porte sur la gynécologie médicale en France. Sous réserve, une séance de dédicaces après la rencontre. A propos de l’ouvrage La révolution féministe Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

6 : Bel-Air (Paris) (277m) 71 : Hôpital Rothschild (Paris) (17m)

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Ed. Amsterdam, 2019 Couverture de La révolution féministe d’Aurore Koechlin

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Hélène Berr Adresse 70 rue de Picpus Ville Paris lieuville Médiathèque Hélène Berr Paris Departement Paris

Médiathèque Hélène Berr Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La révolution féministe : rencontre avec Aurore Koechlin Médiathèque Hélène Berr 2022-05-31 was last modified: by La révolution féministe : rencontre avec Aurore Koechlin Médiathèque Hélène Berr Médiathèque Hélène Berr 31 mai 2022 Médiathèque Hélène Berr Paris Paris

Paris Paris