La Révolution des OEillets en images – avec la Cinémathèque portugaise Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

La Révolution des OEillets en images – avec la Cinémathèque portugaise Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, 5 juin 2022, Fontainebleau. La Révolution des OEillets en images – avec la Cinémathèque portugaise

Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, le dimanche 5 juin à 16:00

La Révolution portugaise de 1974-1975, dite des « oeillets », a suscité, au cinéma, des initiatives originales tout comme des espoirs déçus. Du déploiement de coopératives de création à la prise de pouvoir des cinéastes sur les institutions culturelles, en passant par la disparition de la figure du producteur et l’effacement relatif du cinéma de fiction, José Manuel Costa, directeur de la Cinémathèque portugaise, et Mickaël Robert-Gonçalves, historien du cinéma portugais, reviennent sur ce moment politique et social unique ayant laissé des images d’une foudroyante beauté.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

_ Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

La Révolution des OEillets en images – avec la Cinémathèque portugaise Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité 2022-06-05 was last modified: by La Révolution des OEillets en images – avec la Cinémathèque portugaise Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité 5 juin 2022 Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne