« La révolution de velours en 1989 » – Semaine internationale « Regards croisés sur le monde »

2022-11-11 16:00:00 – 2022-11-11 17:00:00 Une projection guidée de photographies d’un éminent photographe tchèque.

Gabina Farova, fondatrice de l’agence étudiante révolutionnaire Radost, qui a contribué au changement de régime en Tchécoslovaquie.

L’agence Radost a rassemblé tous les photographes importants de la révolution de 1989.

La projection de photographies accompagnées du commentaire de Gabina racontera l’histoire de la révolution qui a précipité la chute du régime du Parti communiste tchécoslovaque. En partenariat avec la Galerie 4 dernière mise à jour : 2022-10-18 par

