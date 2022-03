La révolution – Anaïs Simon Marseille 1er Arrondissement, 28 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

La révolution – Anaïs Simon Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement

2022-03-28 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-28 21:00:00 21:00:00 Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

…à partir d’une évolution graduelle, passant de la contestation au complot, de la résistance au soulèvement armé, sont tous fondés sur cette idée fausse qu’il est possible de “faire” une révolution.” Pour Arendt donc, on ne “fait” pas la révolution.

La révolution ne serait pas de l’ordre du projet, d’un ensemble d’actions à préparer et à mettre en œuvre. Pourtant il y a bien des révolutions. Comment dès lors celles-ci se produisent-elles?

Ou plus précisément: quelle est la nature réelle du processus révolutionnaire? Il sera question d’étudier les concepts politiques du pouvoir, de la violence et de la légitimité.”

Dans son essai Du mensonge à la violence, la philosophe Hannah Arendt écrit ceci : Les manuels qui ont la prétention d’indiquer “comment accomplir une révolution”…

upop13@free.fr +33 6 52 78 67 85 https://upop.info/

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement

