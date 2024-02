La révolte du vivant Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, mercredi 10 avril 2024.

La révolte du vivant Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Création partagée, spectacle & conference.

Dès 14 ans

Représentations et rencontres en présence de SOS MEDITERRANEE





UNE CRÉATION PARTAGÉE MENÉE PAR ABDELKARIM DOUIMA ET EVELINE WOJAK



16h Le Parlement des choses



Avril 2024. Imaginez. Une conférence internationale, une COP, un tribunal, une cour d’assises… Des lycéen·nes font irruption dans l’hémicycle et renversent les règles du jeu. Outrepassant les conventions, ils·elles prennent la parole au nom du vivant pour sommer les gouvernements d’agir face au changement climatique et à la destruction des écosystèmes. Un parlement des choses du vivant émerge alors, pour que la terre, l’eau, le monde animal, végétal, l’air, les minéraux, ne soient plus jamais considérés comme des masses inertes, mais comme des voix qui comptent. Au croisement des sciences humaines et du geste artistique, trois classes de lycéen·nes se sont emparées de ce scénario de départ qu’en ont-elles fait ?



Le spectacle sera suivi d’une rencontre avec François Gemenne, chercheur spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement et des migrations et rapporteur du GIEC, qui formulera des pistes de réponse et dialoguera avec les lycéen·nes.



Production Théâtre La Cité · Collaboration artistique Abdelkarim Douima, Eveline Wojak et Michel André · Avec le soutien de la Fondation de France Cultures et Création, pass Culture · Partenariats spécifiques lycée Saint-Charles, lycée général et technologique Montgrand, lycée professionnel agricole des Calanques et association Allons prendre l’art · Photo © Manon Delaunay





UNE CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE DE MICHEL ANDRÉ EN COLLABORATION AVEC FRANÇOIS GEMENNE ET FRANCK GAZAL SUIVIE D’UNE CONFÉRENCE DE FRANÇOIS GEMENNE



19h30 Le pas de l’autre



Dès 14 ans

La catastrophe climatique ne nous attend pas quelque part dans l’avenir elle est déjà là. Et tandis que les frontières se referment, des hommes et des femmes meurent aux portes de nos démocraties. Le Pas de l’Autre est une conference politique et poétique, une tentative de réponse à cette même question que posent les migrations et le changement climatique celle de notre capacité à faire

Humanité.



Que dire à la jeunesse du combat qui l’attend ? Et qu’apprendre d’elle ? Deux hommes se rencontrent pour affronter ces questions. François Gemenne et Franck Gazal. L’un est chercheur, spécialiste des migrations climatiques. L’autre,est comédien, mais aussi citoyen qui tente de démêler nos responsabilités d’humains. L’un est lanceur d’alerte, l’autre est passeur de parole.



Conception et mise en scène Michel André · Texte François Gemenne · Jeu et coécriture Franck Gazal · Son Josef Amerveil · Scénographie Mariusz Grygielewicz · Création lumière Yann Loric · Vidéo Thierry Lanfranchi et Laura Blanvillain · Régie générale Jade Rieusset ou Loïc Manfredo · Accompagnement chorégraphique Geneviève Sorin ·



Après le spectacle, François Gemenne prolongera, par une conférence, la matière du spectacle à partir des enjeux climatiques et migratoires les plus récents. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10

fin : 2024-04-10

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement La révolte du vivant Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-09 par Ville de Marseille