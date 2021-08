La Révolte des papillons Fleury-sur-Orne, 27 août 2021, Fleury-sur-Orne.

La Révolte des papillons 2021-08-27 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-27 Rue François Mitterrand Cour de l’école Jean Goueslard

Fleury-sur-Orne Calvados Fleury-sur-Orne

Dans le cadre du programme « Un été sur un plateau », la ville de Fleury-sur-Orne accueille un spectacle de danse de la compagnie Morphose.

La chorégraphe Soraya Thomas évoque la migration, la peur et la déshumanisation en s’inspirant de la grande migration des papillons monarques qui parcourent chaque année des milliers de kilomètres. Le corps est au centre d’un dispositif circulaire, comme un flux dans la ville, la danse se fait l’écho d’un monde en mouvement.

Avec Maëva Curco-Llovera, Sarah Dunaud, Amélie Pialot, Claudio Rabemananjara.

Spectacle en partenariat avec la Ville de Caen dans le cadre du programme Éclat(s) de rue.

Informations pratiquesSur réservation (par mail de préférence) : agent.culture@fleurysurorne.fr – 02 31 34 30 25Port du masque obligatoirePrévoyez coussins et chaises pliantesPour se protéger et protéger les autres, il est essentiel de respecter ces mesures préventives et les gestes barrières.

agent.culture@fleurysurorne.fr https://fleurysurorne.fr/

dernière mise à jour : 2021-08-06 par