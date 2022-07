» La révolte des déchets « , 4 août 2022, .

» La révolte des déchets »



2022-08-04 16:30:00 – 2022-08-04 17:30:00

Porté par les vents violents, des déchets venant de toute l’Europe se retrouvent sur nos plages, et s’agglomèrent jusqu’à former de curieux personnage ! Ce conte écolomagique allie théâtre d’objets et lectures théâtralisées.

Gratuit – Dès 4 ans

+33 5 58 72 21 61

pixbayC0

