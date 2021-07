La Révolte d’Epictète Village Reille, 28 août 2021-28 août 2021, Paris.

La Révolte d’Epictète

du samedi 28 août au dimanche 29 août à Village Reille

Avec cette adaptation et mise en scène de Maryline Klein du texte écrit par Yan Marchand on rit tout en apprenant ! _** » Supportez la douleur sans vous soumettre et vous deviendrez les maîtres de vos maîtres ! « **_, s’exclame Epictète. Suite au projet de théâtre et de philosophie _Les Philosophes mettent leurs capes !_, une metteuse en scène, trois acteurs et une actrice investiront pendant sept jours le Village Reille, ancien couvent du 14ème arrondissement de Paris, pour une **création** **_in situ_** les 27 et 28 août 2021. **A partir d’improvisations et de saynètes tirées du texte, Maryline Klein et son équipe proposeront une adaptation théâtrale pleine de surprises !** La Compagnie des Marlins convoque le théâtre et la philosophie dans le but de faire rire, espérer et de rassembler le plus grand nombre. Née en 2015, ses créations ont à cœur d’associer des publics de tous horizons et de tous âges. **EN BONUS | Débat Philo tout public le samedi 28 août à 21h** avec **Yan Marchand** (Auteur) et **Patricia Strauss** (Directrice éditoriale de la maison d’édition Les petits Platons) { **Vendredi 27 août et samedi 28 août 15h** | **Représentations scolaires** suivies de deux débats philosophiques à destination des centres de loisirs et des écoles } **ENTRÉE LIBRE** **- Réservations conseillées** sur [Weezevent](https://www.weezevent.com/la-revolte-d-epictete) _ Auteur **Yan Marchand** Adaptation et mise en scène **Maryline Klein** Distribution **Soriba Dabo**, **Farid Gourari**, **Soufian Khalil**, **Chloé Marchand** En partenariat avec **Plateau Urbain** et **Les petits Platons** Avec le soutien de la **Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture** dans le cadre de l’**Été culturel 2021**, de la **Ville de Paris** et de la **Ville de Vitry-sur-Seine** **L’Eté culturel est une initiative du ministère de la Culture coordonnée et mise en oeuvre par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France.** © Illustration **Donatien Mary**

Entrée libre, réservations conseillées sur Weezevent

Spectacle théâtral tout public, en plein air. L’empereur Titus est craint de toutes et tous ! Le jeune esclave Julius est terrifié. C’est sans compter l’entrée théâtrale de notre Epictète !

Village Reille 11 impasse Reille 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T15:00:00 2021-08-28T16:00:00;2021-08-28T20:00:00 2021-08-28T21:00:00;2021-08-29T15:00:00 2021-08-29T16:00:00;2021-08-29T20:00:00 2021-08-29T21:00:00