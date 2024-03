La révolte de l’Ormée et l’architecture du XVIIème à Bordeaux Place Sainte-Eulalie Bordeaux, samedi 9 mars 2024.

La révolte de l’Ormée et l’architecture du XVIIème à Bordeaux Retour sur un épisode révolutionnaire méconnu et fascinant de l’histoire de notre ville ! Samedi 9 mars, 10h00 Place Sainte-Eulalie Tarif plein : 12 €. Tarif réduit : 10 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T10:00:00+01:00 – 2024-03-09T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T10:00:00+01:00 – 2024-03-09T12:00:00+01:00

[Visite animée par Frédéric Béchir, historien et guide conférencier]

Entre 1648 et 1653, la Fronde a eu des conséquences incroyables à Bordeaux : depuis la guerre civile entre les Bordelais et le Duc d’Epernon, à l’accueil des Princes frondeurs menés par Condé, jusqu’à la formation d’un pouvoir autonome qualifié parfois de « communal », « républicain », « démocratique », voire « socialiste » : l’Ormée. Retour sur un épisode révolutionnaire méconnu et fascinant de l’histoire de notre ville.

Infos pratiques

Durée : 2h00

Départ : RDV devant Sainte-Eulalie

Arrivée : Place du palais

Tarifs

Adhérent Kairinos : 10 euros

Non-adhérent (tarif plein) : 12 euros

Non-adhérent (tarif réduit) : 10 euros

Découvrez l’association

L’association bordelaise Kairinos regroupe une équipe de passionnés et professionnels historiens, historiens de l’Art, archéologues et guides conférenciers. Elle propose chaque année des cours, des conférences, des visites guidées à Bordeaux et alentours ainsi que des voyages en France et à l’étranger. Les visites guidées sont ouvertes aux non-adhérents.

Place Sainte-Eulalie place sainte eulalie bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-kairinos/evenements/visite-guidee-la-revolte-de-l-ormee-et-l-architecture-du-xviieme-a-bordeaux »}]

visite guidée histoire

CC