La révérence Espace Marcel Carné, 18 novembre 2021, Saint-Michel-sur-Orge.

Espace Marcel Carné, le jeudi 18 novembre à 20:30

La révérence est la manœuvre des paquebots de croisière qui s’approchent au plus près des côtes pour offrir aux touristes un spectacle à couper le souffle. C’est ce qui provoqua la catastrophe du Costa Concordia sur les côtes de l’île italienne du Giglio. À travers ce drame et les multiples événements qui l’ont suivi, Hala Ghosn, l’une de nos artistes associés, et son équipe d’acteurs, auteurs, vidéastes et musiciens, tissent une fiction entre théâtre documentaire et fantaisie marine. Une habile mise en scène convoque toute une galerie de situations et de personnages, existants ou fantasmés. Leurs diverses interprétations de cette tragédie ouvrent un champ de réflexion plus intime sur notre rapport à la responsabilité.

Le Concordia, Un paquebot mythique, un capitaine qui abandonne le navire, un accident absurde ? Le collectif La Poursuite propose une lecture sensible, décalée, dynamique, musicale et astucieuse…

Espace Marcel Carné Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne



