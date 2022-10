La Reverdie – de et par Pauline Bigot & Steven Hervouet / AmieAmi – Saison TU-Nantes TU-Nantes, 26 novembre 2022, Nantes.

2022-11-26 Représentations les 25 et 26 novembre 2022

Horaire : 18:00 18:35

6 € à 16 € (25 novembre : soirée partagée avec le spectacle Moche 02 – Elvira Madrigal – 30 min.)6 € (26 novembre – samedi c'est youpi : pour les enfants et les parents) Réservation conseillée : – tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations les 25 et 26 novembre 2022

Danse. Une ode au vivant joyeuse et malicieuse, ou comment le jaune et le bleu dansent-ils ensemble pour mieux reverdir nos vies ? Vive le printemps ! Cette danse pleine de saveur, charnelle, est une ode au printemps, à la nature tout autant qu’à l’altérité, à la part de l’autre en soi-même, l’interdépendance joyeuse des êtres vivants. Un moyen sensible et mouvant de percuter, en douceur, les individualités qui ressortent renforcées de cette confrontation essentielle avec le vivant qui nous entoure. Sur scène, un danseur jaune et une danseuse bleue, deux êtres pleins et peints, à la fois êtres humains, animaux et végétaux. Ils parlent peu. Les lumières sont franches, colorées. La sève du printemps monte en spirale, célébrant l’interdépendance au monde vivant. Durée : 35 min. Public : en famille, à partir de 6 ans

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr