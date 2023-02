La Reverdie sous toutes les coutures : ouverture des portes de notre atelier de maroquinerie artisanale La Reverdie atelier de maroquinerie Erstein Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

La Reverdie sous toutes les coutures : ouverture des portes de notre atelier de maroquinerie artisanale 1 et 2 avril La Reverdie est un atelier de maroquinerie artisanale situé à Erstein.

Fabriquant des objets dans le plus grand soin avec des matières premières sourcées localement, l’atelier réalise du sur-mesure pour des maisons prestigieuses et des marques françaises.

Une gamme de petite maroquinerie, d’accessoires et de parures de bureau est aussi proposée pour les particuliers.

Pour la première fois, La Reverdie ouvre ses portes au public pour y dévoiler ses savoir-faire et proposer des ateliers de pratiques, samedi 1 et dimanche 2 avril, de 10h à 18h Programmation

Toute la journée en continu :

• Explications du métier de maroquinier, présentation des projets de l’atelier.

• Boutique éphémère.

Matinée :

• 10h00 : démonstration (durée 1h)

• 11h00 : atelier de marqueterie de cuir* (durée 1h30)

Après-midi :

• 14h : démonstration (durée 1h)

• 15h00 : atelier de marqueterie de cuir* (durée 1h30)

• 16h30 : démonstration (durée 1h) * Pour ce qui concerne les ateliers :

La participation aux ateliers est gratuite ; elle se fait uniquement sur réservation à l’adresse mail suivante : jeanne.duquesnoy@la-reverdie.com

Les enfants doivent être accompagnés. La Reverdie atelier de maroquinerie 22b rue de l’hôpital Erstein 67150 Bas-Rhin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

