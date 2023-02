La Revanche du Terroir par Jean-Baptiste, 25 février 2023, Saint-Crépin-et-Carlucet Saint-Crépin-et-Carlucet.

EUR 15 La Revanche du Terroir : L’histoire vraie et drôle d’un jeune agriculteur qui part faire du théâtre à Paris. À travers une multitude de personnages cocasses, tous plus vrais que nature, Jean-Baptiste Siaussat confronte le monde rural au milieu parisien sans concession et sans prendre parti ! Une heure de rire avec un artiste aux multiples talents…

Adulte : 15€

-12 ans : 10 €

Les portes sont ouvertes à partir de 19h pour profiter d’un moment sympa autour d’un apéritif dinatoire

(Sur réservation/12€ pers).

A vos réservations et bon spectacle !

+33 6 86 40 78 92

dernière mise à jour : 2023-02-06 par