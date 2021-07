La revanche des Manhattan Sisters Espace Scénique de Montission, 8 octobre 2021, Saint-Jean-le-Blanc.

La revanche des Manhattan Sisters

Espace Scénique de Montission, le vendredi 8 octobre à 20:30

**Par Figaro & Co et Evénement Scène. Écrit et imaginé par Mathilde Ramade, Anna Ramade, Mary Diévart. Décor sonore : Eric Volpatti** Mais que sont devenues les Manhattan Sisters ? Après un long séjour en prison, deux soeurs, anciennes Stars du Swing se retrouvent et cherchent à démarrer une nouvelle vie. À l’aube des années 70, Daisy et Renée auraient volontiers mené une vie tranquille, mais les ennuis semblent revenir quand la Mafia Newyorkaise leur propose un dangereux marché… Des airs de Donna Summer ou encore Baccara colorent cette pièce humoristique qui vous plongera dans l’esprit décalé et subversif des années 70 ! Un Thriller musical on the road… Une Pièce Gangster au Féminin !

Tarif B : tarif plein 12€ / tarif solidaire 8€

Comédie musicale

Espace Scénique de Montission Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc Loiret



