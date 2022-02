La Revanche des Manhattan sisters Centre d’animation Soupetard, 18 mars 2022, Toulouse.

La Revanche des Manhattan sisters

Centre d’animation Soupetard, le vendredi 18 mars à 20:00

Théâtre ———- **Mathilde Ramade, Anna Ramade, Mary Diévart** Après un long séjour en prison, deux soeurs, anciennes stars du swing se retrouvent et cherchent à démarrer une nouvelle vie. À l’aube des années 70, Daisy et Renée auraient volontiers mené une vie tranquille, mais les ennuis semblent revenir quand la Mafia New-yorkaise leur propose un dangereux marché. Des airs de Donna Summer ou encore Baccara colorent cette pièce humoristique qui plonge dans l’esprit décalé et subversif des années 70 ! **Écrit et imaginé par** Mathilde Ramade, Anna Ramade, Mary Diévart / **Par** Figaro & Co et Evénement Scène / **Décor sonore** Eric Volpatti

Tarif B

Culture

Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T23:59:00