du mercredi 4 mai au mardi 10 mai

Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées, l’équipe de water-polo gay, ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe… COMÉDIE DRAMATIQUE DE C. LE GALLO ET M. GOVARE AVEC NICOLAS GOB… FRANCE – 2022 – 1H53 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T16:30:00 2022-05-04T18:30:00;2022-05-05T16:30:00 2022-05-05T18:30:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T16:00:00;2022-05-10T20:30:00 2022-05-10T22:30:00

